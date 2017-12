Erdogan in Grecia, incontra musulmani

ISTANBUL, 8 DIC - Seconda giornata della storica visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan in Grecia. Dopo gli incontri di ieri ad Atene con il suo omologo Prokopis Pavlopoulos e il premier Alexis Tsipras, il leader di Ankara si reca stamani nel nord-est del Paese, dove vive la minoranza musulmana di origine turca. Secondo il programma, Erdogan incontrerà la comunità locale ed effettuerà la preghiera islamica del venerdì in moschea a Komotini. Ieri, nei suoi interventi ad Atene, Erdogan ha affrontato polemicamente la questione della minoranza musulmana, sostenendo la necessità di un "aggiornamento" del trattato di Losanna del 1923, che ne definisce lo status in Grecia, perché attualmente verrebbe "discriminata".