Molestie: Usa, deputato si dimette

WASHINGTON, 8 DIC - Il deputato repubblicano dell'Arizona Trent Franks ha annunciato le sue dimissioni a partire dal 31 gennaio in seguito ad una indagine su possibili molestie sessuali lanciata dalla commissione etica della Camera. Franks ha affermato in una nota di non aver mai fisicamente intimidito, costretto o tentato di avere alcun contatto sessuale con alcun membro del suo staff al Congresso. La disputa - afferma il deputato - nasce da una discussione sulla maternita' surrogata che ha infastidito due collaboratrici donne. Franks e' membro del gruppo ultra conservatore 'House Freedom Caucus' al Congresso. E' stato fra i deputati che ha appoggiato una legge che ritiene un crimine l'aborto nel caso in cui il feto abbia superato le 20 settimane. Franks e sua moglie hanno due figli gemelli di tre anni concepiti attraverso maternita' surrogata.