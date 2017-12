Brexit: Ue, negoziati tutta notte

BRUXELLES, 8 DIC - "Le discussioni continuano tutta la notte" per arrivare a un accordo sulla Brexit ed è "possibile un incontro domattina presto" tra i leader Ue e la premier britannica Theresa May. Lo ha twittato il portavoce della Commissione Ue Margaritis Schinas. "Stanotte più che mai restate sintonizzati, cellulari accesi", ha aggiunto, sottolineando che il presidente Jean-Claude Juncker ha sentito al telefono il premier irlandese Leo Varadkar e poi May.