Gb: regina 'vara' nuova portaerei

LONDRA, 7 DIC - Torna agli impegni pubblici la regina Elisabetta, apparsa oggi in buona forma nella cerimonia d'incorporazione alla flotta della Royal Navy della 'Queen Elizabeth', nuova portaerei britannica battezzata in suo onore, all'ancora a Portsmouth. La sovrana, 91 anni e mezzo, ha passato in rassegna senza affanni l'equipaggio sul ponte della nave la più grande mai varata nel Paese - costo 3,1 miliardi di sterline - e la prima portaerei a uscire dai cantieri del Regno nei mesi scorsi dopo decenni. Al fianco di Sua Maestà, vestita sui colori prediletti del viola e con cappellino 'di ordinanza', il giovane ministro della Difesa, Gavin Williamson, e il Primo Lord del Mare, ammiraglio Philip Jones, comandante della marina.