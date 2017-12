Gerusalemme ovest capitale di Israele Per Repubblica ceca. Ma non sposterà per ora l'ambasciata

(ANSAmed) - TEL AVIV, 7 DIC - La Repubblica ceca ha riconosciuto Gerusalemme ovest come capitale di Israele, ma non intende per ora spostare la sua ambasciata, situata nel centro di Tel Aviv. "La Repubblica ceca, prima che sia firmato un accordo di pace fra Israele e Palestina, - afferma il ministero degli esteri ceco citato dal Jerusalem Post - correntemente riconosce Gerusalemme essere di fatto la capitale di Israele, secondo i confini della linea di demarcazione del 1967". Praga precisa che "assieme con gli altri Paesi europei, la Repubblica ceca considera Gerusalemme la futura capitale di due Stati, lo Stato di Israele e quello di Palestina".(ANSAmed).