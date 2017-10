Stato NY in campo a difesa Colombo

NEW YORK, 9 OTT - Il governatore dello stato di New York Andrew Cuomo - italoamericano come il sindaco Bill de Blasio - nel giorno del Columbus Day scende in campo in difesa della figura di Cristoforo Colombo. "Siamo pronti a dare battaglia a chi vuole eliminare la festa e a chi vuole rimuovere le statue", ha detto John Fratta, capo della commissione giustizia sociale dello stato di New York: "Sarebbe uno schiaffo -alla comunita' italo-americana - ha aggiunto - e non lo tollereremo".