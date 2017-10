Onu, allarme colera in Yemen,2.000 morti

NEW YORK, 09 OTT - Quasi 800.000 persone in Yemen sono state colpite dal colera, in quella che è diventata la più mortale epidemia del mondo, che nel 2017 ha già provocato 2.000 decessi. A lanciare l'allarme è l'Onu. Secondo l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) il numero delle persone colpite può arrivare ad un milione entro la fine dell'anno.