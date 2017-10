Onu, rischio colera in campi Rohingya

NEW YORK, 9 OTT - L'Onu lancia l'allarme per il rischio che scoppi un'epidemia di colera tra i musulmani Rohingya scappati dalla Birmania. Il piano del Bangladesh per costruire il più grande campo profughi al mondo, che ospiterebbe 700.000 Rohingya, secondo le Nazioni Unite, potrebbe aumentare i rischi di una rapida diffusione di malattie. "Quando si concentrano troppe persone in una zona molto piccola, in particolare persone molto vulnerabili alle malattie, è pericoloso", ha spiegato Robert Watkins, coordinatore dell'Onu in Bangladesh.