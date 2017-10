Trump pronto a rottamare politiche clima

NEW YORK, 9 OTT - Nuova offensiva dell'amministrazione Trump contro l'eredità di Barack Obama. Il capo dell'agenzia federale dell'ambiente (Epa), Scott Pruitt, ha annunciato che tutto e' pronto per rovesciare le politiche messe in campo dall'ex presidente sul fronte della lotta ai cambiamenti climatici, rottamando il 'Clean Power Plan' che taglia le emissioni degli impianti a carbone.