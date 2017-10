Mali:Unicef, 165 mila bambini malnutriti

ROMA, 9 OTT - "Una crisi nutrizionale, esacerbata dal perdurare di violenze, instabilità e dislocamenti, minaccia le vita e il futuro di migliaia di bambini in Mali", ha ammonito l'Unicef, l'agenzia dell'Onu per l'infanzia. Un rapporto pubblicato oggi mostra che nel 2018 in Mali, secondo le stime, 165 mila bambini soffriranno di malnutrizione. "Dietro queste cifre - ha sottolineato Lucia Elmi, rappresentante Unicef - ci sono le vite dei più vulnerabili e dimenticati bambini e bambine del Mali".