Blindata la statua di Colombo a New York

NEW YORK, 9 OTT - Mentre lungo la Fifth Avenue di Manhattan tutto e' pronto per la tradizionale sfilata dal Columbus Day, la famosa statua del navigatore che si erge a Columbus Circle, di fronte all'ingresso del Central Park, e' blindata. Diversi i poliziotti che sorvegliano il monumento gia' da diversi giorni transennato per paura di atti vandalici. Molti alla vigilia della festività i sit-in di protesta, organizzati davanti alla statua da chi considera Colombo uno dei responsabili dello sterminio dei nativi d'America e vorrebbe la rimozione del monumento.