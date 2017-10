Johnson, basta voci dei media su di me

LONDRA, 9 OTT - "Ne ha piene le tasche" delle voci emerse sui media britannici riguardo le sue manovre sotterranee per destabilizzare la premier Theresa May e preparare la strada per la sua scalata al partito conservatore. Boris Johnson si sfoga così, stando a Sky News, che pubblica il contenuto di un suo messaggio inviato via Whatsapp ai deputati Tory. Il ministro degli Esteri disconosce gli "amici e alleati" che i quotidiani del Regno citano come fonti: dice di non sapere chi siano e arriva ad affermare che probabilmente sono una "banda di impostori". Secondo una delle ultime voci emersa oggi, il capo del Foreign Office avrebbe fatto pressioni sulla premier Theresa May per allontanare Philip Hammond dal suo posto di Cancelliere dello Scacchiere perché ritenuto di ostacolo alla Brexit.