Migranti:da Ue 4 mln per aiuti in Serbia

BRUXELLES, 9 OTT - Via libera della Commissione europea ad un sostegno aggiuntivo di 4 milioni di euro per l'assistenza umanitaria di rifugiati e richiedenti asilo in Serbia. Il nuovo finanziamento sostiene progetti per la distribuzione di cibo nei centri di accoglienza, la protezione della popolazione più vulnerabile e attività educative. L'annuncio è arrivato dal commissario europeo per le crisi umanitarie, Christos Stylianides, da ieri in missione ufficiale nel Paese, dove ha visitato il campo di Obrenovac e ha incontrato alcuni funzionari governativi. La condizione del campo - ha scritto il commissario sul suo profilo Twitter - è la "dimostrazione dell'impegno di tutte le parti coinvolte e dell'immensa ospitalità della popolazione serba".