PARIGI, 9 OTT - L'ex direttore del Fondo monetario ed ex ministro, Dominique Strauss-Kahn, si è risposato nel fine settimana in Marocco, a Marrakesh, con la sua compagna Myriam L'Aouffir. Lo rivela il quotidiano Le Parisien. Costretto alle dimissioni nel 2011 da un processo per stupro a New York, DSK, 68 anni, si era successivamente separato dalla moglie, la giornalista Anne Sinclair. Myriam L'Aouffir, 49 anni, nata in Marocco, compare al suo fianco dal 2013. Già responsabile della comunicazione a France Televisions, si è poi occupata delle relazioni esterne dell'Ambasciata del Marocco e lavora in associazioni umanitarie che si dedicano alla lotta all'Aids e all'alfabetizzazione dei bambini nei paesi più poveri.