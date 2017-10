Barboncino blocca l'aeroporto di Tokyo

TOKYO, 09 OTT - L'esuberanza di un barboncino all'aeroporto di Tokyo Haneda ha causato la chiusura di una pista di atterraggio e il ritardo di quattordici voli. Il cane, consegnato in un cestino per viaggiare in stiva su un volo diretto all'isola di Okinawa, è riuscito a sfuggire dalla gabbia quando i passeggeri si erano già imbarcati, correndo verso la pista intorno alle 8:50 del mattino. Le autorità aeroportuali hanno deciso di chiudere l'accesso alla pista di atterraggio per un totale di 6 minuti, prima di chiedere al suo padrone di unirsi alla ricerca. Solo dopo 40 minuti, accerchiato in un campo d'erba, il cane è stato afferrato. La compagnia aerea, Japan Airlines, ha detto che condurrà una indagine interna per capire se siano state rispettate le regolari procedure di imbarco.