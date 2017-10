Brexit:Ue, la palla è tutta nel campo Gb

BRUXELLES, 9 OCT - Nei negoziati per la Brexit "c'è una chiara sequenza da seguire" e al momento "non è stata trovata soluzione" per chiudere la prima fase relativa al divorzio. Lo ha detto il portavoce della Commissione Ue Margaritis Schinas nel giorno in cui parte il quinto round negoziale. "La palla è interamente nel campo del Regno Unito per fare succedere il resto", ha detto.