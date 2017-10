Weinstein licenziato dalla sua società

WASHINGTON, 9 OTT - Il produttore cinematografico Harvey Weinstein, coinvolto in uno scandalo di molestie sessuali, è stato licenziato con effetto immediato dalla societa' che ha co-fondato, la 'The Weinstein Co.', in seguito a nuove informazioni emerse circa la sua condotta. Lo ha annunciato il board della societa', lo riferiscono diversi media Usa. ''Alla luce di nuove informazioni circa la condotta di Harvey Weinstein che sono emerse negli ultimi giorni, i direttori di The Weinstein Company - Robert Weinstein, Lance Maerov, Richard Koenigsberg e Tarak Ben Ammar - hanno determinato, e hanno informato Harvey Weinstein, che il suo impiego con The Weinstein Company e' concluso, con effetto immediato", e' la nota del board della societa'. Winstein e' stato travolto dallo scandalo dopo rivelazioni del New York Times su accuse di molestie sessuali contro di lui nel corso di tre decenni. Venerdi' Weinstein aveva annunciato un periodo di 'aspettativa' a tempo indefinito e un terzo dei membri del board si erano dimessi.