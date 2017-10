Trump chiede stretta a frontiera

WASHINGTON - La Casa Bianca chiedera' questa settimana ai membri del Congresso di rafforzare le frontiere per impedire l'ingresso negli Usa di migliaia di minori in fuga dall'America Centrale, come prerequisito per un eventuale accordo con i democratici sul programma per i cosiddetti 'Dreamers', che consente ai minori entrati illegalmente in Usa di restare nel Paese, ma che Trump ha revocato nelle scorse settimane.