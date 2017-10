Trump chiede cambio carta verde

WASHINGTON, 9 OTT - L'amministrazione Trump ha inviato al Congresso una serie di punti che costituiscono le richieste per stilare la riforma sull'immigrazione e in particolare la base per negoziare un accordo che vada a rimpiazzare il programma per i cosiddetti 'Dreamers'. Le richieste includono tra l'altro cambiamenti per il sistema di rilascio della 'carta verde', l'assunzione di altre 10mila guardie di frontiera e la costruzione del muro al confine con il Messico.