Trump pronto a firmare ordine su Sanita'

WASHINGTON - La Casa Bianca sta mettendo a punto un ordine esecutivo che consentirebbe di aggirare limiti imposti da Obamacare, come permettere a gruppi di individui di usufruire di piani offerti ad associazioni e di acquistare copertura sanitaria fuori dal proprio Stato. La firma e' attesa per il prossimo giovedi', stando a fonti dell'amministrazione. Un passo gia' paventato dal presidente, in risposta all'impasse al Congresso -ad oggi risultato non superabile- per la auspicata revoca e sostituzione di Obamacare.