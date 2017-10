Critiche a campagna Dove, ritirata

WASHINGTON - Dove, tra i brand per l'igiene personale piu' noti, commette un passo falso in una nuova campagna pubblicitaria pensata per Facebook ed e' costretta a scusarsi dopo una pioggia di critiche, in particolare sul web. Nel pubblicizzare un bagnoschiuma infatti la Dove -che fa capo alla multinazionale anglo-olandese Unilever- aveva mostrato l'immagine di una ragazza nera che indossava una maglietta scura ma che nel togliersi la maglietta rimaneva con una t-shirt chiara e soprattutto si 'trasformava' in una ragazza di pelle bianca, per poi nuovamente trasformarsi. Una immagine che e' stata da alcuni percepita come razzista, stando ai commenti sui social media.