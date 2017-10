Israele: razzo da Gaza nel sud del paese

(ANSAmed) - TEL AVIV, 8 OTT - Un razzo lanciato da Gaza è caduto in serata in una zona aperta nel sud di Israele, nei pressi della Striscia. Lo dice il portavoce militare israeliano spiegando che non ci sono danni o vittima al momento. Poco prima nelle comunità israeliane della zona erano suonate le sirene di allarme anti razzi. Quello di stasera è il primo episodio del genere da tempo.