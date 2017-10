Iran: capo Pasdaran minaccia gli Usa

TEHERAN, 8 OTT - Se gli Usa imporranno nuove sanzioni contro Teheran dovranno spostare le loro basi più lontane dai confini dell'Iran, fuori dalla portata dei suoi missili. L'avvertimento è stato lanciato dal capo delle Guardie della rivoluzione iraniane secondo quanto riferisce l'agenzia Irna. "Se nuove sanzioni entreranno in vigore - ha detto il generale Mohammad Ali Jafari - il paese dovrà spostare le sue basi nella regione fino a 2.000 chilometri di distanza dai nostri confini, fuori del raggio di azione dei missili iraniani". Se gli Stati Uniti considereranno le Guardie della rivoluzione come un gruppo terroristico - ha aggiunto - i pasdaran faranno lo stesso con l'esercito americano. Le guardie della rivoluzione combattono la guerra contro lo Stato islamico in Siria e Iraq. Le basi americane nella regione si trovano attualmente ad una distanza di 500 chilometri dai confini iraniani.