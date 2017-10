Hamas, struttura militare non si discute

(ANSAmed) - TEL AVIV, 8 OTT - La struttura militare di Hamas Gaza non è nei temi in discussione nella riconciliazione palestinese in atto e per la quale è previsto un nuovo incontro di approfondimento con Fatah (partito del presidente Abu Mazen) martedì prossimo al Cairo. Lo ha detto, Hazem Qassem, portavoce di Hamas nella Striscia, secondo cui "le armi della resistenza sono legali". "Esse - ha aggiunto, citato dall'agenzia Maan - sono per la protezione dei palestinesi e per liberare la loro terra". Fonti locali a Gaza fanno notare che c'e' un largo atteggiamento positivo nei confronti del processo attuale di riconciliazione dopo l'arrivo la settimana scorsa a Gaza - per la prima volta da due anni - del premier Rami Hamdallah e del suo governo per assumere i poteri nella Striscia.