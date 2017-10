Un libro di Ivana Trump sul suo divorzio

WASHINGTON, 8 OTT - La prima moglie di Donald Trump, Ivana Trump, svela in un libro dal titolo 'Risin Trump' particolari della sua vita con il tycoon, con dettagli su un periodo turbolento come quello attorno al divorzio da Trump in seguito all'affair con l'attrice Marla Maples, poi diventata la seconda moglie di Trump. Ivana rimase sposata a Donald Trump dal 1977 al 1992, ma gia' da quel giorno di dicembre nel 1989 quando "una giovane donna bionda mi avvicino' e disse 'Mi chiamo Marla e amo tuo marito'" era consapevole che il suo matrimonio sarebbe presto finito.