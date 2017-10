Usa: media,forse Pompeo segretario Stato

WASHINGTON, 8 OTT - Il nome del capo della Cia Mike Pompeo sarebbe stato fatto da consiglieri e alleati di Donald Trump per un'eventuale sostituzione del segretario di Stato Rex Tillerson, stando ad indiscrezioni raccolte dal sito Axios. Sebbene al momento sia soltanto uno scandalo potenziale, legato al fatto che il segretario di Stato Rex Tillerson avrebbe dato del "deficiente" (moron) al presidente Trump. Tillerson nei giorni scorsi ha riaffermato il suo impegno al fianco del presidente "come il primo giorno", ma sull'epiteto non ha ne' confermato e ne' smentito. Trump si e' poi detto orgoglioso dell'intervento di Tillerson, ma le nubi non sono scomparse, perche' tra rumor ed opinionisti da più parti si evoca una possibile prossima uscita di scena di Tillerson. Sempre Axios nota tuttavia che Trump e' consapevole delle critiche che emergerebbero in caso di un rimpasto e che il chief of staff della Casa Bianca, John Kelly, vuole stabilita' quindi potrebbe scoraggiare cambiamenti per ora.