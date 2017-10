Peste in Madagascar, antibiotici da Oms

IL CAIRO, 7 OTT - Piu' di un milione di dosi di antibiotici sono stati consegnati al Madagascar dall'Organizzazione mondiale della sanita' (Oms) per contrastare un'epidemia di peste che in due mesi ha ucciso 33 persone ne ha contagiate altre circa 230. Lo riferisce il sito della Bbc. Lo stato insulare al largo della costa orientale dell'Africa e' esposto alla peste ma di norma si registrano 400 casi l'anno. L'epidemia attuale pero' e' soprattutto polmonare, la forma piu' micidiale: puo' uccidere in 24 ore e si trasmette tossendo. Quest'anno inoltre sono state colpite aree urbane, circostanza che preoccupa gli enti che prestano aiuto.