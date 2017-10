Rajoy, impediremo indipendenza

ROMA, 7 OTT - "Il governo impedirà che qualsiasi dichiarazione di indipendenza possa concretizzarsi in qualcosa". Lo ha dichiarato il premier spagnolo Mariano Rajoy in un'intervista al Pais a proposito del referendum secessionista catalano del primo ottobre. "La Spagna continuerà ad essere la Spagna e sarà così per molto tempo".