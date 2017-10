Rohani, Trump non può azzerare benefici

TEHERAN, 7 OTT - I risultati raggiunti dall'Iran con l'accordo sul nucleare del 2015 sono "irreversibili", e nessuno può farli tornare indietro, "nemmeno se ci fossero 10 Trump". Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani, intervenendo all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Teheran. "Se anche emergessero dieci Trump nel mondo - ha detto Rohani, citato da Presstv - i benefici (dell'accordo, ndr) sarebbero irreversibili". Nei negoziati con i poteri mondiali - ha proseguito - abbiamo dimostrato che non siamo forti solo in guerra, ma lo siamo anche in pace".