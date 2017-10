Liberia al voto,Ua istruisce osservatori

IL CAIRO, 7 OTT - L'Unione africana (Ua) ha istruito per tre giorni osservatori che monitoreranno le elezioni in Liberia. Lo segnala un comunicato della stessa organizzazione di tutti gli Stati africani. Il corso svoltosi a Monrovia è iniziato giovedì e ha riguardato fra l'altro il contesto politico delle elezioni presidenziali e legislative di martedì, i preparativi della Commissione elettorale nazionale e la metodologia del monitoraggio dell'Ua. Dopo due mandati, la presidente della Liberia lascia l'incarico a gennaio: Ellen Johnson Sirleaf è stata la prima donna africana ad essere eletta presidente in libere elezioni, nel 2005. Dal 1989 al 2003 il Paese dell'Africa occidentale è stato devastato da guerre civili in cui sono morte più di 250 mila persone e un milione di abitanti, un terzo del totale, hanno dovuto lasciare la Liberia.