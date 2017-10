Simpatizzanti Navalni in piazza a Mosca

MOSCA, 7 OTT - Numerosi simpatizzanti dell'opposizione russa stanno manifestando in queste ore, nonostante la pioggia, in piazza Pushkin nel cuore di Mosca. "Russia Libera" e "libertà per Navalni" sono gli slogan più frequenti. I dimostranti urlano anche "Buon compleanno Putin", in tono ironico. Le forze dell'ordine sono schierate ai lati della piazza, ma per il momento non ci sono stati fermi. Alexei Navalni è dietro le sbarre per una condanna a 20 giorni di arresto amministrativo per avere violato una legge sulle manifestazioni pubbliche. Manifestazioni e cortei si stanno svolgendo anche in altre città russe chiedendo che il dissidente possa candidarsi alle presidenziali del prossimo marzo. La polizia - riferiscono i media liberali locali su internet - ha fermato alcuni organizzatori delle proteste a Tver, Stavropol, Smolensk, Tula, Samara e Krasnodar.