Catalogna: Colau, cambiare modi politica

ROMA, 7 OTT - "Bisogna cambiare i modi di fare politica, rinunciare allo spirito di partito, far sì che la cittadinanza prenda la leadership per portare avanti la sovranità, in modo che tutti ascoltino e si sentano ascoltati Solo così il blocco verrà superato": lo ha detto la sindaca di Barcellona, Ada Colau, secondo quanto riporta il quotidiano La Vanguardia. "Non possiamo rassegnarci alla politicizzazione, alla logica binaria, al linguaggio guerrafondaio, alla logica della concorrenza che cerca la sconfitta dell'avversario", ha sottolineato la prima cittadina.