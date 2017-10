Swehli, ong italiane benvenute in Libia

ROMA, 6 OTT - "Le ong italiane sono benvenute in Libia". Lo ha detto il presidente del Consiglio di Stato libico, Abdel Rahman Swehli, incontrando i giornalisti a Roma, e rispondendo a una domanda sull'iniziativa del governo italiano di assistere i migranti nei centri di detenzione in Libia attraverso le ong e le organizzazioni dell'Onu. "Accogliamo con favore qualsiasi aiuto, specialmente quelli degli amici italiani, per assistere le autorità libiche", ha aggiunto.