Primo Gay Pride a Pristina il 10 ottobre

(ANSAmed) - PRISTINA, 6 OTT - Per la prima volta un Gay Pride si terra' in Kosovo il 10 ottobre prossimo, con un corteo nella capitale Pristina. Come riferiscono i media locali, a prendere l'iniziativa sono state varie organizzazioni per la difesa dei diritti della popolazione Lgbt e alcune ong. La marcia gay prendera' il via dalla Piazza Skanderbeg, nel centro di Pristina, e si concludera' con un concerto.