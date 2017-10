Germania: 7 i morti per l'urgano Xavier

BERLINO, 06 OTT - Sono salite a 7 le vittime dell'uragano Xavier che ha colpito ieri il nord della Germania, secondo Bild e SZ. Il giorno dopo la tempesta, la circolazione dei treni al nord e all'est della Germania è ancora nel caos. Al momento è in corso l'analisi dell'intera rete ferroviaria per rimuovere gli alberi abbattuti sulla linea, dichiara un portavoce delle ferrovie tedesche DB. Decine di treni sono stati cancellati o fermati nella notte tra giovedì e venerdì a Colonia, Duesseldorf, Dortmund, Bielefeld, Lipsia, Hannover e Amburgo, dove i passeggeri sono stati alloggiati in treni notturni adattati ad hotel. Tra le regioni più colpite dalla tempesta: Amburgo, Scleswig-Holstein, Bassa Sassonia, Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania, Sassonia Anhalt e Berlino.