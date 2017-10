Las Vegas: trovata seconda auto

LAS VEGAS, 6 OTT - Le autorità americane hanno trovato la seconda auto che stavano cercando nell'ambito delle indagini sulla strage di Las Vegas: la vettura é stata trovata martedì in una casa dell'autore del massacro - Stephen Paddock - a Reno, nello Stato del Nevada. Il ritrovamento, avvenuto nel corso di una perquisizione da parte dell'Fbi, non era stato notificato immediatamente alla polizia di Las Vegas, che ha annunciato la notizia ieri sera (durante la notte in Italia). Non é chiaro se l'auto, una Hyundai Tucson rossa, appartenesse a Paddock. Come é noto, la polizia aveva già trovato una prima auto - di proprietà del killer, nel parcheggio dell'hotel di Las Vegas - con 1.600 munizioni e diversi contenitori di un esplosivo usato comunemente al tiro al bersaglio per un totale di oltre 22 kg.