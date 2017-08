Corea del Nord "considera colpire Guam"

ROMA, 9 AGO - La Corea del Nord starebbe "considerando" un piano per colpire il territorio statunitense di Guam, secondo quanto riportano i media internazionlai citando fonti militari di Pyongyang. La minaccia della Corea del Nord giunge qualche ora dopo Donald Trump ha affermato che "se Pyongyang continuerà con l'escalation della minaccia nucleare la risposta americana sarà fuoco e furia, come il mondo non ha mai visto"; non e' chiaro tuttavia se si tratti di una risposta diretta alle parole del presidente Usa. Media americani, tra cui la Cnn e la Fox, citano un comunicato diffuso dall'agenzia ufficiale nordcoreana Kcna (non e' chiaro se prima o dopo l'intervento di Trump) in cui un portavoce dell'esercito nordcoreano menziona recenti manovre militari Usa che "possono provocare un pericoloso conflitto".