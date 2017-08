Venezuela,13 paesi America contro Maduro

LIMA, 9 AGO - I rappresentanti di 13 paesi del continente americano, riunitisi ieri a Lima, hanno approvato una dichiarazione comune in cui si denuncia "l'interruzione dell'ordine democratico" in Venezuela e si dichiara "illegittima" l'Assemblea costituente promossa da Maduro. Il documento è stato firmato da Argentina, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Costarica, Guatemala, Honduras, Giamaica, Messico, Panama, Paraguay e Perù. Il ministro degli Esteri venezuelano Arreaza ha denunciato che il vertice di Lima è servito per "creare una congiura contro l'unione della nostra America", lanciata da un gruppo di paesi che "seguono gli ordini dell'imperialismo americano". Arreaza ha presieduto un incontro dell'Alleanza bolivariana dei popoli d'America (Alba), l'alleanza regionale lanciata da Castro e Chavez. Erano presenti rappresentanti di Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Suriname e un pugno di piccole nazioni dei Caraibi.