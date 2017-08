Venezuela: Guterres, 'serve compromesso'

NEW YORK, 8 AGO - "La crisi venezuelana non puo' essere risolta con l'imposizione di misure unilaterali, ma richiede una soluzione politica basata sul dialogo e sul compromesso": lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, in una nota del suo portavoce. Guterres e' "preoccupato per i recenti sviluppi che potrebbero portare ad una nuova escalation delle tensioni", e "invita nuovamente il governo del Venezuela e l'opposizione a rilanciare i negoziati a beneficio del popolo".