Francia: appello B.Bardot per scimmie

PARIGI, 8 AGO - In una lettera diffusa oggi, Brigitte Bardot ha chiesto al ministro francese dell'Agricoltura, Stéphane Travert, di salvare due macachi destinati alla soppressione perché portatori di un virus potenzialmente mortale per l'uomo. La fondazione gestita dall'ex attrice ha chiesto alle autorità di affidare le scimmie a dei "professionisti" per evitare un "puro e semplice" abbattimento. A metà maggio 163 macachi di Java, quasi tutti affetti dal virus, erano stati abbattuti in seguito alla chiusura di un parco naturale nel dipartimento del Landes (sud-ovest). Nei giorni scorsi Brigitte Bardot aveva già inviato un appello simile alla Direzione generale dell'alimentazione e ad alcuni parlamentari.