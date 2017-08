Presidente Kenya, accetterò il voto

ROMA, 8 AGO - Nel giorno delle elezioni presidenziali in Kenya, il presidente uscente Uhuru Kenyatta in corsa per un nuovo mandato ha lanciato un appello all'unità sottolineando che accetterà il responso delle urne e invitando i suoi rivali a fare altrettanto. Lo scrive la Bbc online. I kenyani devono "andare avanti come una sola nazione". Il riferimento è alle divisioni etniche che attraversano il Paese e che potrebbero degenerare in scontri quando saranno resi noti i risultati del voto. Nei giorni scorsi si sono già verificati numerosi episodi di violenza ma oggi sono stati riportati solo incidenti minori mentre lunghe file di persone sono ancora in fila ai seggi. Si prevede un confronto serrato tra il presidente e il leader dell'opposizione, Raila Odinga.