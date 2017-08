Tajani: su migranti serve vera strategia

ROMA, 8 AGO - Per far fronte all'emergenza migranti "serve una vera strategia", anche in vista dell'esplosione demografica attesa dall'Africa: ne e' convinto il presidente dell'europarlamento, Antonio Tajani, che ha parlato di questo tema oggi a RaiNews24. "Chiamiamolo Piano Marshall, chiamiamolo come vogliamo, ma serve una strategia che coinvolga l'Europa ma direi coinvolga le Nazioni Unite nel loro complesso", ha detto Tajiani: "perche' l'Africa e' un continente che nel 2050 avrà due miliardi e mezzo di abitanti". Serve quindi "una soluzione del problema migratorio, della crescita economica, della stabilizzazione politica e non dobbiamo guardare con occhi coloniali, qua non si tratta di aiutare la Total o qualche altra azienda, si tratta di garantire all'Africa una situazione stabile perche' possa essere un grande interlocutore dell'Europa", ha proseguito.