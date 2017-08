Kenya al voto, aperti i seggi

ROMA, 8 AGO - Urne aperte da questa mattina per le elezioni presidenziali in Kenya che, secondo i pronostici, vedranno un confronto serrato tra il presidente, Uhuru Kenyatta, e il leader dell'opposizione, Raila Odinga. Nella città natale di Kenyatta - Gatundu, a nord di Nairobi - ha già votato una delle più vecchie del Paese - Lydia Gathoni, 102 anni - che ha dato il suo appoggio al presidente. Ieri Barack Obama ha invitato a respingere ogni violenza: in un comunicato ufficiale, l'ex presidente degli Stati Uniti, il cui padre era un economista kenyota, in un appello ai leader del Paese ha esortato a rispettare le decisioni del popolo e a non istigare alcuna forma di violenza. Il vincitore dovrà ottenere più del 50% dei voti oltre ad almeno il 25% dei voti in almeno 24 delle 47 contee del Paese. Kenyatta e Odinga si sono sfidati anche nelle elezioni del 2013, vinte dall'attuale presidente con un margine risicato.