Francia: firme contro status Brigitte

PARIGI, 7 AGO - La petizione contro la status di 'première dame' per Brigitte Macron lanciata su internet quasi due settimane fa ha superato le 200mila firme. L'iniziativa, creata da Thierry Paul Vallette, presidente dell'associazione Egalité Nationale, mira a contrastare la creazione di uno statuto ad hoc per ufficializzare il ruolo di First lady, con tanto di budget per i collaboratori. "Non c'è alcuna ragione perché la moglie del capo di Stato possa ottenere un budget con i fondi pubblici" si legge nel testo della petizione, nel quale si sottolinea che la questione dovrebbe essere sottoposta a un referendum. Durante la campagna presidenziale il presidente Macron aveva annunciato che, in caso di vittoria, sua moglie avrebbe ricoperto "un ruolo pubblico" senza percepire alcun compenso. Questa petizione arriva durante il dibattito in Parlamento sull'approvazione della legge sulla moralizzazione della vita pubblica. Tra le misure previste c'è anche quella che vieta ai deputati di assumere famigliare.