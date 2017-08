Meno donne in hi tech, bufera su Google

NEW YORK, 7 AGO - Le differenze biologiche fra i sessi sono alla base della carenze di donne in lavori tecnologici e di ruoli di leadership nella Silicon Valley. A dirlo e' un uomo ingegnere di Google. Le sue 3.000 parole accendono una dura polemica, alzando una vera bufera su Google costretta a ribadire il suo impegno su ''diversita' e inclusione''. In rivolta anche molti colleghi dell'autore dell'email, che comunque rivendica di aver ricevuto anche molti apprezzamenti da parte di colleghi uomini che gli sono ''grati per aver sollevato un tema cosi' importante che loro non avrebbero avuto il coraggio di sollevare per paura di essere licenziati''.