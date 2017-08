Brexit: May smentisce 'conto divorzio'

LONDRA, 7 AGO - Arriva la smentita di Theresa May sull'ipotesi di un conto del divorzio da 40 miliardi di euro che Londra sarebbe disposta a pagare all'Ue per la Brexit. Cifra che la premier britannica "non riconosce", come ha affermato a Sky News un suo portavoce dopo che anche oggi sulla stampa torna a comparire la stima pubblicata ieri dai domenicali del Regno, a partire dal Sunday Telegraph, e già smentita da una fonte governativa citata dall'emittente.