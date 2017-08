Siria: 100 minori uccisi raid Coalizione

(ANSAmed) - BEIRUT, 7 AGO - La tv saudita al Arabiya riferisce dell'uccisione di "cento minori" in un campo di addestramento dell'Isis nell'est della Siria in un raid aereo della Coalizione a guida americana. L'attacco è avvenuto secondo le informazioni riferite dalla tv panaraba nell'area di Dayr az Zor, città sull'Eufrate al confine con l'Iraq. La notizia per ora non ha trovato conferme ufficiali.