Grecia,continua a bruciare isola Kythira

ATENE, 6 AGO - Resta fuori controllo il vasto incendio che da venerdì sta devastando il sud dell'isola greca di Kythira. Lo affermano le autorità greche, precisando che finora nessuna casa è stata danneggiata ma le fiamme hanno bruciato almeno 1.500 ettari di foresta e terreni coltivati. Quattro paesini e un monastero sono stati evcuati in via precauzionale. 200 vigili del fuoco sono al lavoro, supportati da elicotteri, per tentare di circoscrivere l'incendio.