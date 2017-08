Illinois, compleanno Obama è festa Stato

NEW YORK, 6 AGO - Se Donald Trump fa sempre più i conti con una popolarità in calo nei sondaggi, il suo predecessore Barack Obama continua ad avere un notevole successo tra la maggioranza degli americani. Al punto che in occasione del suo 56/mo compleanno lo Stato dell'Illinois, che lo ha adottato fin dal suo arrivo a Chicago, ha deciso di fargli un regalo inaspettato: il 4 agosto diventerà un giorno di festa, il Barack Obama Day. La decisione è stata firmata dal governatore Bruce Rauner. Obama è stato senatore nello Stato dell'Illinois che ha poi rappresentato nel Senato federale, a Capitol Hill.