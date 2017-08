Proteste per arrivo C-Star in Tunisia

(ANSAmed) - TUNISI, 06 AGO - In vista del probabile arrivo, oggi, al porto tunisino di Zarzis, della nave C-Star (noleggiata da Generazione identitaria, organizzazione multinazionale di estrema destra, francese, italiana e tedesca che appoggia l'iniziativa Defend Europe) il "Collettivo dell'Africa del Nord contro la nave razzista C-Star", ha lanciato un appello alla mobilitazione immediata al porto di Zarzis "per impedire ogni tentativo di attracco e di rifornimento della nave anti-migranti e per mostrare loro il nostro disgusto nei confronti dei loro propositi e delle loro azioni", si legge in un comunicato pubblicato in rete dal gruppo.